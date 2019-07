Ünye masaya yatırıldı

Ünye Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaptığı ve yapacağı yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Aydın ve Suat Olgun, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, daire başkanları, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, büyükşehir ilçe ayırımı yapmadan hizmet ettiklerini söyledi.

“İlçemize bütün olarak bakıyoruz”

Ünye’nin her tarafına ayrım yapmadan hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Başkan Tavlı, “Göreve gelmeden önce büyükşehir ilçe ayrımı yapmadan, sorun olan her noktaya koşacağımızı belirtmiştik. Bugün gelinen noktada bu sözümüzü tutuyoruz. Kesinlikle ayrım yapmadan ‘burası ilçenin, burası büyükşehrin’ demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sayın Genel Sekreter Yardımcılarımız, OSKİ Genel Müdürümüz ve daire başkanlarımız davetimizi kırmayıp sorunların ve çözüm önerilerinin yerinde konuşulması adına ilçemizdeler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetler insana yapılmaktadır. Hizmette ayrım yapılması zaten mümkün değil. İlçemize bir bütün olarak bakmaktayız. Büyükşehir belediyemiz tarafından ilçemizde bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için başta Belediye Başkanımız, Bakanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamı noktasında her zaman destek olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

“Uyum içerisinde çalışmaktayız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Aydın, Ünye Belediyesi’yle imece usulüyle çalıştıklarını belirterek, “Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisinin de dediği gibi uyum içerisinde bir çalışma yapmaktayız. Şehir hepimizin yapılan hizmet insanlarımıza yapılıyor. Hizmetlerde ayrım yapmak zaten olmaz. Bugünde buraya birlikteliğimizin göstergesi olarak tüm ekibimizle geldik. Sorunları ve çözüm önerilerini yerinde konuşmak istedik” diye konuştu.

Çöp alanında çevre günü sözü

Ünye için verilen sözlerin bir bir yerine getirileceğini ifade eden Aydın, “Akçay’da bulunan çöp depolama alanıyla ilgili Hüseyin başkanım, buranın Ordu’nun giriş kapısı olan Ünye’ye yakışmadığını söyledi. Bizde kendisine katılıyoruz. Burayı ortak çalışmayla, içinde bulunduğu yakışıksız durumdan kurtarıp, insanların kullanımına açılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Her yıl 5 Haziran’da kutlanan çevre günü etkinliğinin birini önümüzdeki yıllarda burada kutlayacağımızın sözünü şimdiden veriyorum.” dedi.