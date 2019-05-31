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Ünye, bayrama hazır

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede vatandaşların sorunsuz şekilde, huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:32
Ünye, bayrama hazır

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede vatandaşların sorunsuz şekilde, huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.


Ünye Belediyesi, ilçede bayramın huzur içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirleri aldı. Temizlik hizmetleri başta olmak üzere zabıta hizmetleri ve fen işleri acil müdahale ekipleri bayram boyunca 24 saat hizmet verecek.


Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede sorunsuz bir bayram geçirilmesi için nöbetçi ekiplerin bayram boyunca görev başında olacaklarını belirtti.



“Tüm önlemleri aldık”


Belediyenin bayram boyunca görev başında olacağını ifade eden Tavlı, “İlçemizde sorunsuz bir Ramazan ayı geçirilmesi için sürdürdüğümüz çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edilecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Hemşehrilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmalarını temin için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklar” dedi.



Zabıta Müdürlüğü bayram mesaisinde


Zabıta Müdürlüğünün bayram süresinde tüm personeliyle görev başında olacağını belirten Başkan Tavlı, “Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla ay boyunca çalışmalarını sürdüren Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecekler” diye konuştu.



24 saat temizlik


Hazırlıklar çerçevesinde Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev yapacağını ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi: “Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca çalışacak. Oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü de bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla acil müdahale ekibini hazır tutacak.”


Vatandaşlar ayrıca, bayram süresince Ünye Belediyesine ait 323 19 41 numaralı telefondan istek ve şikâyetlerini görevlilere iletebilecekler.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:32
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