Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali Festival kapsamında Hülya Polat ve Sevcan Orhan sahne aldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" sona erdi. Festivalin üçüncü gününde Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik çerçevesinde Türkiye Milli Takım Veteranlar ile Ünye Veteranlar, Şehir Stadı'nda gösteri maçı yaptı. Ünye Yalı mevkisinde ise plaj futbolunun final müsabakası oynandı. Sara Moda Evi'ni 4-2 yenen Önder Büfe, şampiyon oldu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şampiyon takıma plaket takdim etti. Cumhuriyet Meydanı'nda konser veren yerel sanatçıların ardından Hülya Polat ve Sevcan Orhan sahne alarak türkülerini seslendirdi. Tavlı, sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Festival, konserlerin ardından sona erdi.

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