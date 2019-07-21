ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" kapsamındaki etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalin ikinci gününde Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneğince, Orta Cami avlusunda unutulmaya yüz tutmuş yöresel çocuk oyunları yarışmaları yapıldı.

Her yaştan vatandaşın katılımıyla renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda, tentürük, çuval yarışı, ip atlama, çember çevirme, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma oyunları oynandı.

Yunus Emre Çay Bahçesi'nde toplu sünnet töreni organize edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın sünnet merasimini gerçekleştirerek adamlığa atılan ilk adımın tamamlanmasına hep birlikte vesile oluyoruz. Bu çocuklarımızın Cenab-ı Allah geleceklerini hayırlı eylesin. Ülkemize, vatanımıza hayırlı evlat ve nesil olmayı nasip eylesin." dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde eğlendi.

Ünye Su Sporları Derneğince, Yüzüncü yıl kumsalında da su yarışları düzenlendi. Su sporu, su topu, yüzme, kano, ördek yakalama ve yağlı direk yarışları yapıldı. Yarışmacılar, hem eğlendi hem de zor anlar yaşadı.

Festival kapsamında ayrıca, Ünye Yerel Tarih Araştırma Grubu tarafından Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde "Geçmişten Geleceğe Ünye" söyleşisi yapıldı.

Yalı mevkisindeki plajda oynanan voleybol final müsabakasının ardından Türkiye Milli Takım Veteranlar ile Ünye Veteranlar kumda futbol gösteri maçı yaptı.

Yerel sanatçılar ve şarkıcı Sevcan Orhan'ın vereceği konserlerin şehit haberleri nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



Festival bugün sona erecek.