Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali Festivalin ilk günkü etkinlikleri kapsamında, Emre Aydın konser verdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye İlçe Kaymakamlığı ile Ünye Belediyesince düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" başladı. Festivalin ilk günkü etkinlikleri kapsamında, Tekkiraz Mahallesi Kararamut Tepesi'nde yağlı pehlivangüreşleri gerçekleştirildi. Müsabakaların sonunda, İsmail Balaban başpehlivan olarak madalyaaldı. Yüzüncü yıl mevkisinden başlayan kortej yürüyüşü de Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada, sokak basketbolunun final maçı yapıldı. Maçın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarıverildi. Yerel sanatçı Arif Deryal'ın konser verdiği meydanda, halk oyunları gösterisi de sunuldu. Etkinlikte sahne alan şarkıcı Emre Aydın ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile AKParti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Aydın'a çiçek ve teşekkür plaketi takdimetti. Festivaldeki etkinliklere, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, AK Parti İlçeBaşkanı Kenan Selim Argan, MHP İlçe Başkanı Hacı Demir ile vatandaşlar da katıldı. Festival, çeşitli etkinliklerin ardından pazar günü sona erecek.

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