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Ünverdi, “Genç fikirlere ve daha fazla genç girişimciye ihtiyacımız var”

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

19 Mart 2019 Salı 13:10
Ünverdi, “Genç fikirlere ve daha fazla genç girişimciye ihtiyacımız var”

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.


Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gençlerin yapacakları projeler ve sunacakları yeni fikirlerin ülkemizin daha da ileriye gitmesine katkıda bulunacağını kaydetti.


Gençlere güvenlerinin her zaman tam olduğunu dile getiren Ünverdi, “Ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu çok ciddi bir avantaj ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerin yapacakları projeler, sunacakları yeni fikirler ülkemizin daha ileriye gitmesi noktasında çok faydalı olacak. GSO olarak sizlere her zaman destek vermeye hazırız. Her zaman yanınızdayız” dedi.


Gençlerle her zaman buluşmaya ve onların projelerini dinlemeye önem verdiklerini aktaran Ünverdi, “Siz gençler ülkemiz için çok büyük bir değersiniz. Biz bu değerin kıymetini bilerek gençlerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onların çalışmalarını, fikirlerini dinliyoruz. Yaptığınız veya yapacağınız çalışmalarda üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki gelin fikirlerinizi, projelerinizi çalışmalarınızı anlatın” ifadelerini kullandı.


Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu da yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “GSO kentimizin üretim ve ihracat gücünü arttırma konusunda çok güzel projeler yapıyor. Sizlerin tecrübelerinden her zaman faydalanmak istiyoruz. Geçtiğimiz yılın altıncı ayından itibaren ülkemize karşı oluşan bir ekonomik savaşın içindeydik. Biz gençlerin üstüne çok iş düştüğünü biliyoruz. Bu bilinç ve inançla var gücümüzle birlik ve beraberlik ile çalışıyoruz ve biz millet olarak da yine bileğimizin bükülemeyeceğini dünyaya bir kez daha bu savaştan galip çıkarak gösterdik. Biz kendi neslimize ve bizden sonra gelecek nesle tasarrufu aşılamaya çalışıyoruz ve devrin tasarruf devri olduğu kanaatindeyiz. Yine söylüyorum çok çalışmak boynumuzun borcu. Çünkü bizim omuzlarımızda sadece çalıştırdığımız işletmelerin yükü yok. Her genç bireyin yüklerinin omuzlarımızda olduğunun farkındayız ve ilkelerimiz olan; helal kazanç, birlik beraberlik ve tasarrufu kendimizden başlayarak her bireye bir bir işleyeceğiz. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


Ziyaret sonunda Zimem Defteri hediyesinde bulunan Başkan Babüroğlu, “Zimem defteri Osmanlı’dan bize kalan en büyük miraslardan bir tanesidir ve biz bu güzel adetin mirasçıları olarak mirasımızı yaşatacağız. Zimem Defteri, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan aylarında maddi durumu iyi olan insanların, maddi durumu sıkıntılı olan mahallelerde bakkal, fırın gibi yerlerdeki borç defterlerini satın alarak o insanlara destek olmak istemesidir ve öyle güzeldir ki hayır yapan kime hayır yaptığını görmüyor ve nefis işin içine girmiyor” diye konuştu.


GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Metin Erturhan, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler ve Genel Sekreter Kürşat Göncü’nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:10
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