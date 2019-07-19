Unutulmuş lezzetler hatırlatılacak

Adana’nın önemli markalarından Lezzet Festivali’nde Çukurova Belediyesi ile Gastronomi Fikir Kulübü işbirliği yapma kararı aldı. Gastronomi Fikir Kulübü, festivalde Çukurova Belediyesi’nin çadırı içerisinde faaliyet gösterecek ve Adana lezzetlerini ziyaretçilere tanıtacak. Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş lezzetler de hatırlatılacak.

Adana Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Adnan Özden ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek Ekim ayında yapılması planlanan Adana Lezzet Festivali’nde işbirliği içerisinde yapılabilecek etkinlikler konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Adnan Özden, Başkan Soner Çetin’in bu konuda çok duyarlı olduğunu belirterek, daha önce ortak projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Çetin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Adnan Özden, “Öncelikle kent mutfağının, nihayetinde de Türk mutfağının hak ettiği değeri görmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Gastronomi çadırı

Adnan Özden, bu yıl Ekim ayında 3’üncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali’nde Çukurova Belediyesi çadırını “Gastronomi Çadırı’na çevirmek istediklerini söyledi. Bu çadırda festivale katılanlara Adana lezzetlerini tanıtmak ve unutulmuş lezzetleri hatırlatmak istediklerini kaydeden Adnan Özden, Başkan Soner Çetin’den bu konuda destek istedi.

Öneriye olumlu yaklaşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın yararına olacak her konuda her kurumla işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Başkan Soner Çetin, Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Adana mutfağı çok zengin. Bunu tanıtmak ve hak ettiği noktaya getirmek konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.