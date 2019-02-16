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Unutulmaz aşk şarkılarının bestecisi Maltepe’de anıldı

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Hani O Bırakıp Giderken Seni”, “Ne Mektup Geliyor Ne Haber Senden” gibi Türk müziğine yüzlerce beste ve güfte kazandıran, Neo Klasik Dönem’in en popüler aşk şarkılarının bestekârı, Devlet Sanatçısı, udi ve şair Yusuf Nalkesen’i, “Ah Şu Gönlümüz” isimli konseriyle andı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
Unutulmaz aşk şarkılarının bestecisi Maltepe’de anıldı

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Hani O Bırakıp Giderken Seni”, “Ne Mektup Geliyor Ne Haber Senden” gibi Türk müziğine yüzlerce beste ve güfte kazandıran, Neo Klasik Dönem’in en popüler aşk şarkılarının bestekârı, Devlet Sanatçısı, udi ve şair Yusuf Nalkesen’i, “Ah Şu Gönlümüz” isimli konseriyle andı.


Maltepe Belediyesi’nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün hemen ardından düzenlenen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Programın sunuculuğunu üstlenen Ercan Dirikan, 1923 yılında Üsküp’ün İştip kasabasında doğan Yusuf Nalkesen’in, gördükleri etnik baskıdan dolayı ailesiyle birlikte İzmir’e göç ettiklerini söyledi. Nalkesen’in 1951 yılında “Veda Busesi’ isimli ilk bestesini yazdığını ifade eden Dirican, “Nalkesen ,1952 yılında saz sanatçısı olarak TRT İzmir Radyosu sınavını kazandı. 23 yıl TRT’ye hizmet etti ve ayrıldı. Yapmış olduğu harika besteleri için 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca Devlet Sanatçılığı unvanı verildi. 583 bestesi ve bin civarında güftesi olan Nalkesen,2003 yılında vefat etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Nalkesen’i eserleriyle anacağımız bu özel konserde, Türk sanat musikisi adına bizlere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ederiz” dedi.


Ustayı, ‘Veda Busesi’ İle Andılar


İki bölümden oluşan konserde koro, Şef Füsun Batum’un yönetiminde eserlerle sahne aldı. Türk sanat müziğinin en bilinen, en çok sevilen eserlerinden biri olan, şair Orhan Seyfi Orhon’un yazdığı Nalkesen’in bestelediği “Hani O Bırakıp Giderken Seni” (Veda Busesi) isimli eserini seslendiren koroya dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Nalkesen’in “Ne Mektup Geliyor Ne Haber Senden”, “İçimde Kim Vardır Bir Bilebilsen”, “Kapın Her Çalındığında O mudur Diyeceksin”, “Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış”, “Tutundum Işıksız Karanlıklara” başta olmak üzere unutulmaz şarkı ve bestelerinden örnekler sunan koro ve solistler, dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
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