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Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle unutulmuş sokak oyunlarının oynayarak doyasıya eğlendi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:06
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynadılar

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte 350 öğrenci unutulmuş sokak oyunlarıyla güzel vakit geçirdi.

Okulun botanik bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğretmen, anaokulu öğrencileri ve velileri "yağ satarım bal satarım", "körebe", "ip çevirme", "köşe kapmaca", "el üstünde kimin eli var", "çelik çomak", "yakan top", "mendil kapmaca" gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmak üzere olan değerleri geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Oyunların çocukların en öncelikli uğraşı olduğuna dikkati çeken Yozgat, şunları söyledi:

"Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp, sokak oyunlarını oynattık."

Velilerden Gamze Aygün de çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulması için düzenlenen bu tür etkinliklerden mutlu olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:06
  1. - Merzifon
  2. Amasya
  3. anaokulu öğrencileri
  4. unutulan sokak oyunları

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