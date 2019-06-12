Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde unutulmaya yüz tutan nakışlar sergilendi.

Kent Konseyi bünyesindeki Sosyal ve Kültürel İşler Çalışma Grubu’nun eylül ayında açtığı ve 55 kursiyerin iştirak ettiği iğne oyası, tel kırma ve muhtelif işler kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Emekli Astsubaylar Derneği Lokali’nde 13 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak sergide, kursiyerlerin el emekleri olan unutulmaya yüz tutmuş nakışlar görücüye çıkarıldı. Sergi açılışına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Kent Konseyi Başkanı Soyer Kazancı ve kursiyerler katıldı. Geçen sene açılan iğne oyası kursuna bu yıl ilginin artarak özellikle kırsal kesimden açılması için başvuruların olduğunu anlatan Tümay Erim Öztan, özellikle Mirzaoba, Çepni ve Esence mahallelerinden kurslara katılanlar olduğunu, iğne oyasının yanı sıra Bartın yöresine ait tel kırma ile kırkyama gibi muhtelif işler kurslarına ilgi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin el emeklerini tek tek inceleyen Kaymakam Faik Oktay Sözer ise, bu tür kursların meslek edinmek ve yeni beceri kazanmak isteyenler için fırsat olduğunu belirterek, kursların öğreticisi ile kursiyerlere ve konsey yöneticilerine teşekkür etti.