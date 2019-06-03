0553 313 94 23

Unutulmaya yüz tutmuş Hatay yemekleri

UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitleri Gastronomi Evi’nde yaşatılıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
Unutulmaya yüz tutmuş Hatay yemekleri

UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşitleri Gastronomi Evi’nde yaşatılıyor.


Sahip olduğu 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren Hatay mutfağı, unutulmaya yüz tutmuş yemek çeşidi Hatay Büyükşehir Belediyesinin Gastronomi Evi’nde yapılıyor.


Hatay Aşçılar ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demirel, Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ve bunların en dikkat çekenlerinin ise analı kızlı ve kabak borani olduğunu belirtti. Demirel, "Hatay 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına katıldı. Bizde burada Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş önde gelen yemeklerini yapıyoruz. Burada hem yöresel yemekler hem de Hatay’ın gastronomi şehri seçilmesinde etken olan ürünleri ön plana çıkarıyoruz. Hem turistlere hem yöre halkına hizmet veriyoruz. Burada ki amacımız Hatay’ı en ulusal, hem uluslararası düzeyde tanıtmak. Analı kızlı yemeğimiz yöre de düğünlerde, özel günlerde yapılan yemeklerden. İçinde ki köfteler anayı, küçük mantılar ise kızını temsil ediyor. Tuzlu yoğurt ile yapılıyor, başka yerlerde salçalı şekilleri de var. Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinden biri, gastronomi evinde biz onu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kabak borani ise Antakya’ya özgü bir yemek. Sadece Antakya’da yapıldığını söyleyebilirim. Buranın yöresel kabak tatlısını kabağı ile yapılıyor. Kış kabağı, o da yöreye özgü bir kabak türü. İçerisine kuşbaşı et, nohut, tuzlu yoğurt ve nanenin yağın üzerine yakılması sureti ile servis ediliyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para Dans Milli Takımı Mainhatten Cup’ta 5 madalyaya imza attı
    1. Para Dans Milli Takımı Mainhatten..
    2. İSO Türkiye İmalat PMI 45,3 oldu
    3. Bu taksi şehit ailelerine ücretsiz
    4. Yüz binlerce tatilcinin tercihi yine..
    5. Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor
    6. Gaziantep’te bayram alışverişi..
    7. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    8. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    9. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    10. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    11. Fiyat artışları (4)
    12. Elazığ 3.1 ile sallandı
    13. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    14. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    15. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    16. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    17. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    18. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    19. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    20. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    21. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    22. İzmit Bayrama temiz girecek
    23. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    24. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    25. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    26. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    27. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    28. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    29. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    30. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular