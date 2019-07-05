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Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Fatih’te anahtarını evde unutan yabancı uyruklu bir kişi, merdiven yardımıyla girmeye evine girmeye çalıştığı sırada merdivenin kırılması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2019 Cuma 05:20
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Fatih’te anahtarını evde unutan yabancı uyruklu bir kişi, merdiven yardımıyla girmeye evine girmeye çalıştığı sırada merdivenin kırılması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın 1 yıl önce Mısır’dan İstanbul’a geldiği ve oturduğu daireye yeni taşındığı öğrenildi.


Olay, saat 01:00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 1. Katında oturan Mısır Uyruklu Mohammed M.(29), dışarı çıktı. Bir süre sonra eve geri dönen Mohammed M., evinin anahtarının yanında olmadığını fark etti.


Pencereden girmeye çalıştı


Anahtarını evinde unutan Mohammed M., bina bahçesinde bulduğu merdiven ile apartman boşluğunda bulunan pencereden 1.kattaki evine girmek istedi. Pencere dayadığı merdiven ile tırmanmaya çalıştığı esnada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Mohammed M.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrasıAdli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Evine girmeye çalıştığı esnada talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybeden Mısır uyruklu Mohammed M.’nin 1 yıl önce İstanbul’a geldiği, bu daireye de yeni taşındığı ve eşi ve çocuğunun Mısır’da olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 05:20
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