Unutkanlık neden olur, ne iyi gelir?
Hareketsiz, asosyal bir yaşam ve yoğun iş stresi psikolojik ve nörolojik sorunlara yol açabilir.
Kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen unutkanlık bir hastalık olarak tanımlanır ve buna bağlı birçok sebebi vardır.
Unutkanlık hastalığının sebepleri arasında;
- Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)
- Kafa travmaları
- Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler
- Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak
- Düzensiz beslenmek
- B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri
- Tiroid hormon bozuklukları
- Eşlik eden kronik hastalıklar
- Uyku düzeni bozukluğu
- Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı vb. sayılabilir.
Düzenli bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, alkol ve sigaradan uzaklaşmak, sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak, düzenli spor yapmak hafızayı güçlü tutmak için alabileceğimiz en kolay önlemlerdir.
Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda, omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz , yaban mersini ve bitter çikolata,domates,ıspanak,tarçın,nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır.
Unutkanlık için hangi doktora gidilir?
Hastaneye unutkanlık, hafıza kaybı gibi problemler sebebiyle gidildiğinde, nöroloji bölümüne başvurulmalıdır. Bu sebepler eğer psikolojik etkenlerden kaynaklanıyorsa, nöroloji bölümü ile psikiyatri bölümü ortak çalışabilecek ya da yalnızca psikiyatri bölümü soruna çözüm bulabilecektir.
Unutkanlık testinin yapılış şekli nasıldır?
Unutkanlık hastalığı yaşayan kişiler in erken teşhis oldukça önemlidir. Unutkanlık hastalığı yaşayıp yaşamadığınızı ise belirtilere bakarak anlayabilirsiniz.
Unutkanlık hastalığı belirtileri
- Hafızanın bozulması,
- Düşünce yapısının değişmesi,
- Eşyaların sık sık kaybedilmesi,
- Yaşanılan olayların hatırlanmaması,
- Günlük işleri yapmakta zorlanmak.
Unutkanlık belirtileri yaşayan kişiler için durum oldukça ciddi bir boyuttadır. Bu durumda olan kişiler için çeşitli testler bulunmaktadır. Unutkanlık in yapılan test sayesinde daha sağlıklı bir sonuç almanız mümkündür.