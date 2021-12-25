Unutkanlık neden olur, ne iyi gelir?

Kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen unutkanlık bir hastalık olarak tanımlanır ve buna bağlı birçok sebebi vardır.

Unutkanlık hastalığının sebepleri arasında;

Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)

Kafa travmaları

Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler

Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak

Düzensiz beslenmek

B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri

Tiroid hormon bozuklukları

Eşlik eden kronik hastalıklar

Uyku düzeni bozukluğu

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı vb. sayılabilir.

Düzenli bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, alkol ve sigaradan uzaklaşmak, sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak, düzenli spor yapmak hafızayı güçlü tutmak için alabileceğimiz en kolay önlemlerdir.

Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda, omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz , yaban mersini ve bitter çikolata,domates,ıspanak,tarçın,nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır.

Unutkanlık için hangi doktora gidilir?

Hastaneye unutkanlık, hafıza kaybı gibi problemler sebebiyle gidildiğinde, nöroloji bölümüne başvurulmalıdır. Bu sebepler eğer psikolojik etkenlerden kaynaklanıyorsa, nöroloji bölümü ile psikiyatri bölümü ortak çalışabilecek ya da yalnızca psikiyatri bölümü soruna çözüm bulabilecektir.

Unutkanlık testinin yapılış şekli nasıldır?



Unutkanlık hastalığı yaşayan kişiler in erken teşhis oldukça önemlidir. Unutkanlık hastalığı yaşayıp yaşamadığınızı ise belirtilere bakarak anlayabilirsiniz.



Unutkanlık hastalığı belirtileri



- Hafızanın bozulması,

- Düşünce yapısının değişmesi,

- Eşyaların sık sık kaybedilmesi,

- Yaşanılan olayların hatırlanmaması,

- Günlük işleri yapmakta zorlanmak.



Unutkanlık belirtileri yaşayan kişiler için durum oldukça ciddi bir boyuttadır. Bu durumda olan kişiler için çeşitli testler bulunmaktadır. Unutkanlık in yapılan test sayesinde daha sağlıklı bir sonuç almanız mümkündür.

