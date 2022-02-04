Unutkanlık için hangi vitaminler alınmalı? Hafıza ve unutkanlık için kullanılan vitaminler

Demans, zihinsel becerilerin giderek azalması durumu olarak tanımlanabilmektedir. Günlük aktivitelerin yapılamaması halidir. Alzheimer, bireyin ilerleyen yaşlarda bilişsel yeteneklerini yıkıma uğratan bir hastalık olarak bilinmektedir.

Unutkanlık pek çok nedene bağlı olabilir.

Unutkanlık nedenleri?

Psikiyatride unutkanlık kaynağına göre araştırılmaktadır. Unutkanlık ile ilgili yapılan nöropsikiyatrik testler, hastalığın teşhisi konusunda önemli ipuçları verir. Beyin-davranış ilişkisi temeline yapılan bu testlerle unutkanlığın nedeni belirlenir. Bazen beyinden kaynaklanan unutkanlık, çoğu zamanda hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

4 nedenle hafızadaki bilgileri hatırlayamamak

Unutkanlık, “bazı eşyaların yerlerini anlık olarak hatırlayamama” gibi bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Düşünülse bile hafızadaki yer, kişi ve bazı durumlar çoğu zaman akla gelmediğinde unutkanlık sorunu olduğundan söz edilebilir.

Unutkanlığın kendini belli ettiği 4 hafıza problemi şunlardır:

Çok iyi bilinen bir adresi hatırlayamama

Yön ve zaman algısının kaybolması

Aynı soruyu ve konuyu tekrar tekrar sorma

Kişileri hatırlayamama

Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda , omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz , yaban mersini ve bitter çikolata,domates,ıspanak,tarçın,nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır.

Beyin dostu, hafızayı güçlendiren gıdalar