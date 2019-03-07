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Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl unutulan eşyaları aradan bir yıl geçtikten sonra açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:51
Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl unutulan eşyaları aradan bir yıl geçtikten sonra açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da satışa sunulacak.


EGO Genel Müdürlüğü, 2017 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları 9 Mart Cumartesi günü açık artırma yoluyla satışa sunacak. EGO otobüsleri ve raylı sistemlerde (Ankaray ve metro) unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 lira, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu.


Toplu taşıma araçlarında para dışında unutulan eşyalar arasında bisiklet, cep telefonu, avize, giysi, şeker ölçüm cihazı, gözlük, kolye, bileklik gibi birçok ziynet eşyası da yer alıyor. EGO Kayıp Eşya Bürosu tarafından teslim alınan eşyalar, önce EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan ediliyor. Sahiplenilmeyen eşyalar bir yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satılırken, elde edilen gelir de EGO’nun kasasına aktarılıyor.


79 farklı kalemde toplanan eşyaların ihalesi, 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:51
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