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Unutarak yiyip içersek oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı!

Oruç olduğumuzu unutarak ağzımıza bir şeyler götürmek genelde çoğumuzun başına gelmiştir. Orucumuz bozuldu mu diye panik oluruz, nasıl gitti o lokma ağzımıza diye hayıflanır dururuz. Peki, gerçekten de unutarak ağzımıza aldığımız yiyecek ve içecek orucu bozar mı? Kasıtlı yemek içmek orucu bozar mı? İşte diyanetin açıklaması…

07 Mayıs 2019 Salı 22:38
Unutarak yiyip içersek oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı!

Oruç olduğumuzu unutarak ağzımıza bir şeyler götürmek genelde çoğumuzun başına gelmiştir. Orucumuz bozuldu mu diye panik oluruz, nasıl gitti o lokma ağzımıza diye hayıflanır dururuz. Peki, gerçekten de unutarak ağzımıza aldığımız yiyecek ve içecek orucu bozar mı? Kasıtlı yemek içmek orucu bozar mı? İşte diyanetin açıklaması…

‘’Allah(c.c) yedirmiş, içirmiştir’’

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Kaldığınız yerden orucunuzu tutmaya devam edin

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir.

Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Oruçluyken farkında olarak yemek içmek orucu bozar mı?

Kişi oruçlu olduğunun farkında olarak bir şey yiyip içerse orucu bozulur.

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin yanlışlıkla yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:38
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