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UNRWA'dan 1,2 milyar dolarlık yardım çağrısı

UNRWA, Ortadoğu'daki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri ve insani ihtiyaçlarının" karşılanması için 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yaptı- UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl:- "Bu, UNRWA'nın operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar"- "Hükümetler son derece cömert katkıda bulundu, geçen yıl kampanya başarılı oldu"

29 Ocak 2019 Salı 19:44
UNRWA'dan 1,2 milyar dolarlık yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Ortadoğu'daki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri ve hayat kurtarıcı insani ihtiyaçlarının" karşılanması için 1,2 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, kuruluşun 2019 yılı ihtiyaçları ve beklentilerine ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Krahenbuhl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin UNRWA'ya sağladığı yıllık finansal desteğin nereyse tamamını kesmesine rağmen, 2018'de hedefledikleri finansmanı temin ettiklerini söyledi.

Orta Doğu genelindeki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri" ve "hayat kurtarıcı" insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yapan Krahenbuhl, "Bu, UNRWA'nın operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar." dedi.

- Donör ülkelere övgü

Krahenbuhl, donör ülkelere geçen yıl gösterdikleri cömertlikten dolayı övgüde bulunarak, büyük bir seferberlik sayesinde 446 milyon dolarlık finansal açığı kapattıklarını aktardı.

Geçen yıl UNRWA tarihinin en ağır mali sorunuyla karşılaştıklarını dile getiren Krahenbuhl, "Hükümetler son derece cömert katkıda bulundu, geçen yıl kampanya başarılı oldu." ifadesini kullandı.

Krahenbuhl, bu yıl da bazı donör ülkelerin UNRWA'ya olan finansal desteklerini artıracaklarına dair işaretler aldıklarını belirtti.

Öte yandan, UNRWA'nın talep ettiği fonun yaklaşık 750 milyon dolarının 6-16 yaş arası 535 bin Filistinli öğrencinin eğitim gördüğü 711 okuldaki eğitim ve beslenme ihtiyaçları da dahil diğer temel hizmetlere ayrıldığı kaydedildi.

Kalan miktarın ise Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki Filistinli mültecilerin acil insani ihtiyaçları için harcanacağı ifade edildi.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:44
  1. Filistin
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