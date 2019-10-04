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Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde şaşkına çeviren olay!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sinin çalındığı ortaya çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 13:51
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde şaşkına çeviren olay!

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.

oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine, Ünlüoğlu'nun yakın dostları katıldı. Selçuk Yöntem de oradaydı.

Cebinden 1.500 TL'sini çaldılar

Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:51
  1. Oyuncu Tarık Ünlüoğlu
  2. Selçuk Yöntem

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet14 dk önce
    ZEKATINI VERMEMİŞTİ,ZORLA ALDILAR.
  • antikemalistantikemalist25 dk önce
    Tam arkasında duran, o şapkalı gözlüklü kadından şüpheleniyorum(!) hem cenaze namazında ne arıyor(!) orada o!

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