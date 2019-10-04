Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde şaşkına çeviren olay! Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sinin çalındığı ortaya çıktı.

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı. oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine, Ünlüoğlu'nun yakın dostları katıldı. Selçuk Yöntem de oradaydı. Cebinden 1.500 TL'sini çaldılar Yöntem, cenazede tatsız bir olay yaşadı. Kalabalıktan faydalanan bir kişi, Yöntem'in cebinden 1.500 TL'sini çaldı. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

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