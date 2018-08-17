0553 313 94 23

Ünlülere şantaj davasında yeni gelişme

Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar'ın da aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 12'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:38
Ünlülere şantaj davasında yeni gelişme

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının bitmesinin ardından, talepler alındı.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıklardan Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın, savunma içerikleri, tespitlere yönelik açıklamalar, şahsi ve sosyal durumları, olayların içinde bulunuş süreçlerini dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Bu sanıklarla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir'in ise, dosyadaki tespitler, şikayetçi beyanları, sunulan belgelere göre kuvvetli suç şüphesi olması ve sosyal durumları ile suç sonuçlarına yaklaşımlarına göre bu hallerinin devamına karar verdi.

DÜZYATAN ÇİFTİNİN TANIKLIĞINA BAŞVURULACAK

Mahkeme heyeti, şizofreni hastası oduğuna yönelik savunma yapan tutuklu sanık Gökyar Şen ile ilgili, dosyaya sunulan raporlar kapsamında, sanığın 3 haftayı geçmemek üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek suçlar kapsamında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verirken, yaşlarının küçüklüğü  sebebiyle dosyaları ayrılan 9 çocuk sanığın soruşturma dosyasının incelenmek üzere ilgili makamdan istenmesini de kararlaştırdı.

Sanıkların dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini, olası incelemeler, suçta kulanılması şüphesine yönelik tespitler kapsamında bu aşamada reddeden heyet, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'a, dosyaya sunulan mazeret belgesi kapsamında beyanını alınabilmesi amacıyla tebligat çıkarılmasına, oyuncu olan eşi Engin Düzyatan'ın ise mahkemeye tanık sıfatıyla çağrılmasına hükmetti.

Usulüne uygun tebligat gönderilmesine rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenilip dinlenilmeyeceği hususunun, çocukların soruşturma dosyasının incelenmesinden sonra değerlendirilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen ve elebaşılığını Gökyar Şen'in yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

Takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, şüphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilen iddianamede, mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu, ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatılıyor.

Şüphelilere, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen iddianamede, bu kişiler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

 

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:38
  1. İstanbul
  2. ünlülere santaj
  3. dava

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van-Erciş karayolunda park halindeki araç alev aldı
    1. Van-Erciş karayolunda park halindeki..
    2. 17 Ağustos 1999... İnsanlığın enkaz..
    3. Finansal hizmetler güven endeksi belli..
    4. Alacağını istedi canından oldu!
    5. Palamudun fiyatı 2,5 liraya düştü
    6. 2 bin lira için canından oldu!..
    7. Nijer'de"Kurban etini pişirirken..
    8. Kütahya'da 10 günlük bebek el..
    9. İngiltere'den Türkiye'ye destek!
    10. Brunson'un ev hapsine yapılan itiraz..
    11. Bareiss: Türkiye'de tatil yapmamak..
    12. Bursa'da trafik kazasında ağır..
    13. Galatasaray transferi KAP'a söyledi
    14. Hindistan'da muson felaketi: 868 kişi..
    15. TSK'dan Münbiç'te yeni devriye
    16. Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi..
    17. İtalyan devi yatırımlarını arttıracak
    18. Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan..
    19. Şili, Peru, ve Arjantin'de ihbar..
    20. Aurelien Chedjou sürprizi! Resmen..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?