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Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman ticarete atıldı

Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman sosyal medyadaki başarısının ardından Kadıköy Bahariye Caddesi’nde ünlü bir burger firmasının şubesini açtı.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman ticarete atıldı

Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman sosyal medyadaki başarısının ardından Kadıköy Bahariye Caddesi’nde ünlü bir burger firmasının şubesini açtı.


2017 yılından beri YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirleri yatırıma dönüştürdü. Bir süredir ticarete atılmak isteyen 19 yaşındaki fenomen Kadıköy Bahariye caddesinde ünlü bir burger firmasının şubesini açtı. Takipçilerinin yoğun ilgisi sayesinde işlerinin çok iyi olduğunu aktaran Furkan Yaman, kısa bir süre sonra ikinci şubeyi açmayı hedeflediğini aktardı.


Furkan Yaman’ın 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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