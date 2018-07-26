Yunanistan'daki yangında dünyaca ünlü yönetmenin arşivi kül oldu

Yunanistan tarihinin en büyük yangın faciasını yaşadı. Yangında 82 kişi feci şekilde can verdi. 1000'den fazla evin yangından etkilendiği söyleniyor. Yangın sırasında kaybolan insanların sayısı, Yunan halkının moralinin daha da bozulmaması için açıklanmıyor. Kayıplara ulaşıldığı takdirde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ÜNLÜ YÖNETMENİN EVİ DE YANDI

Yangından etkilenen evler arasında, dünyaca ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un evi de bulunuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve en az 82 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangında 2012 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Theo Angelopoulos’un da evi yandı.

ARŞİVİ KÜLE DÖNDÜ

Angelopoulos’un evindeki bütün arşivi, kitapları, notları, özel yazışmaları, eşyalarıyla birlikte kül oldu.