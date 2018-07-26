THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Yunanistan'daki yangında dünyaca ünlü yönetmenin arşivi kül oldu

2012 senesinde son filminin çekimleri sırasında trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden dünyaca ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un evi de, Yunanistan'daki yangın faciasında kullanılamaz hale geldi. Ünlü yönetmenin evindeki arşiv de küle döndü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:02
Yunanistan'daki yangında dünyaca ünlü yönetmenin arşivi kül oldu

Yunanistan tarihinin en büyük yangın faciasını yaşadı. Yangında 82 kişi feci şekilde can verdi. 1000'den fazla evin yangından etkilendiği söyleniyor. Yangın sırasında kaybolan insanların sayısı, Yunan halkının moralinin daha da bozulmaması için açıklanmıyor. Kayıplara ulaşıldığı takdirde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

ÜNLÜ YÖNETMENİN EVİ DE YANDI

Yangından etkilenen evler arasında, dünyaca ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un evi de bulunuyor. 

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve en az 82 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangında 2012 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Theo Angelopoulos’un da evi yandı.

ARŞİVİ KÜLE DÖNDÜ

Angelopoulos’un evindeki bütün arşivi, kitapları, notları, özel yazışmaları, eşyalarıyla birlikte kül oldu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:02
  1. Theo Angelopoulos
  2. Yunanistan
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe korkunç işkence
    1. Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe..
    2. Rahip Brunson'la ilgili ABD'den bir..
    3. Kavgadan kaçarken kadını ezip öldürdü
    4. Verem hastalığının belirtileri nelerdir?
    5. Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası..
    6. TSK'dan açıklama: 12 PKK'lı terörist..
    7. Ay'ın bu görüntüsü görenleri şaşırttı
    8. Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018..
    9. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının..
    10. Tiyatroda yeni perde! Akşener için..
    11. İnce, CHP'li vekillere sert çıktı:..
    12. Ünlü yönetmenin arşivi yangında kül oldu
    13. ÖSYM 2018 YSK tercihleri ne zaman..
    14. Patrona kızıp iş kurdular! Şimdi..
    15. KPSS sorularını sızdıran FETÖ'cülere..
    16. Türkmenler Kerkük valiliğine talip oldu
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney..
    18. Mustafa Varank: Sanayide Dijital..
    19. Sıcak havalarda bebek bakımında nelere..
    20. Böyle dilenci görülmedi! Tam 9 farklı..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?