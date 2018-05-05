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Ünlü yönetmen trajik şekilde hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü yönetmen Carlos Carvalho, safari parkında çekim yaparken zürafa tarafından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:58
Ünlü yönetmen trajik şekilde hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan ünlü yönetmen Carlos Carvalho, bir zürafa tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

5 METRE UZAĞA DÜŞTÜ

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan yönetmen Carlos Carvalho, parkta yaşayan ve Gerald adını verdikleri zürafa tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Başına aldığı darbe sonucu 5 metre kadar uzağa düşen yönetmen, kazanın hemen ardından helikopterle Netcare Milpark Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yönetmen kurtarılamadı. Olaya tanıklık eden Richard Brooker ise olay anını, “Carlos zürafanın önünde dururken, hayvan önce bacaklarını açtı, boynunu eğdi ve kavasını salladı ve zürafanın kafası Carlos’un kafasına çarptı” şeklinde aktardı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:58
  1. Carlos Carvalho
  2. Güney Afrika Cumhuriyeti
  3. ünlü yönetmen
  4. zürafa saldırısı

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