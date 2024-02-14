  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'de çocuklar ameliyata yetişemeden ölüyor!

Sen kime çalışıyorsun Ekrem? Aziz Yeniay’ın saldırıdan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Azerbaycan'da yeni dönem! İlham Aliyev’den flaş karar! İstifası kabul edildi

Türkiye'nin alacağı F-16'lar ile ilgili skandal iddia: ABD bize güvence verdi, Ankara bizi vurmayacak

Türkiye’nin sayılı doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketi devredildi: Sürekli hükümeti eleştiren mızmızcı TÜSİAD bu haberi iyi okusun... TÜSİAD’lı ünlü iş adamı tamamını satın aldı

Bütün ülke buna kilitlendi! Yunanistan’da sapkınlık oylaması

Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

Meral Akşener, Ayşenur Arslan’a Ateş püskürdü! Sahtekarlık, Ahlaksızlık

İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak

2 bin liranın üzerine gören altın resmen çakıldı! Uzman isim altın bombasını patlattı
Yaşam Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış
Yaşam

Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış

Yeniakit Publisher
2024-02-14 19:18:00 - 2024-02-14 19:19:48
Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni açıklama yaptı! Depremin durmadığını belirtti.

Moriwaki Yoshinori: İstanbul Depremi, 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi olabilir dedi!

Kırım Haber Ajansının (QHA'nın canlı yayında İstanbul depremi nerden gelecek sorularına cevap verdi!

Japonya inşaat şirketi Hazama Ando Corporation Türkiye Genel Müdürü, deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori,  deprem ile ilgili merak edilen sorularını yanıtladı. 

Kıbrıs için tehlike olduğunu dile getiren uzman Kıbrıs denizinin içerisinde olabilir dedi!

Yoshinori, beklenen İstanbul Depremi’nin küçük bir ihtimal olsa da 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi olabileceği konusunda da uyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir bölgesi için henüz kuramadı deyip en az 6.5 gelebilir dedi!  Türkiye'de ev aldığını söyledi ve Türkiye'de olacağını destek vermek için devam etmek istiyor! Artık Türkiye'deyim mezarımı bile Türkiye'den alacağım açıklaması yaptı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23