Ünlü yapıt hava kirliliği tehdidi altında

17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Tac Mahal'in kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladığı, şimdiyse mermerin yer yer kahverengi ve yeşil renk aldığı ifade ediliyor.

Anıtın rengindeki değişikliğe hava kirliliğinin yanı sıra şantiyelerin yaydığı toz ve molozların ve böcek dışkılarının yol açtığı belirtiliyor.

"HÜKÜMET ELİNDEKİ İMKANLARI KULLANMIYOR"

BBC Türkçe'nn haberine göre Hindistan Anayasa Mahkemesi sözcüsü hükümete seslendiği konuşmada "Elinizde imkanlar varsa bile bunları kullanmıyorsunuz. Belki de umurunuzda bile değil" diyerek tepki gösterdi.

HAREKETE GEÇİLDİ AMA KARARLAR UYGULANMADI

Hindistan hükümeti Tac Mahal yakınlarındaki binlerce fabrikanın kapatılması ve başka bölgelere taşınması yönünde talimat vermişti.

Ancak Tac Mahal'in korunması için daha etkin bir çaba gösterilmesi gerektiğini savunanlar hükümeti yeterli çabayı göstermemekle suçluyor ve anıtın rengini yitirmeye devam ettiğini vurguluyor.

TAC MAHAL'İN YANINDA LAĞIMA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

Anıtın hemen yanında bulunan Yamuna Nehri'nin açık lağıma dönüşmüş olması nedeniyle bölgedeki sinek nüfusunda patlama yaşandığı belirtiliyor.

BÖCEK DIŞKILARI DA EN BÜYÜK PROBLEMLERDEN BİRİ

Anıtın duvarlarında da böceklerin dışkıları nedeniyle yer yer yeşerme gözlendiği ifade ediliyor.