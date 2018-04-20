Ünlü Yahudi oyuncu İsrail’i şoke etti!

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Ömer E. Keçeci yazdı…

Hollywood’un ünlü Yahudi oyuncularından Natalie Portman, Genesis Prize Vakfının her yıl sahasındaki başarısına göre bir Yahudi’ye verdiği 1 milyon dolarlık ödüle layık görülse de, bunun bir parçası olmayı reddetti.

Natalie Portman, İsrail’de yaşanan son hadiselerin kendisini olağanüstü derecede rahatsız ettiğini ve İsrail’deki herhangi bir kamuya açık etkinliğe iştirak etmek konusunda kendisini rahat hissetmediğini ve ödül törenine gitmekle iyi bir vicdan sahibi olamayacağını deklare etti.

Bunun üzere vakıf, kendilerinin geçmiş 5 yılda yoğun bir şekilde siyasileşmekten kaçındığını, Portman’ın kararının ise kaçındıkları bu politize olma duruma “hayırsever girişimlerini” sokabileceğinden korktuklarını ifade ederek bu yılki töreni iptal ettiler. Böylece 2012’de kurulduğundan beri İsrail’de düzenlenen vakfın merasimi ilk defa bu yıl gerçekleşmeyecek.

NATALİE PORTMAN DA BİR SİYONİST

Oscar ödüllü oyuncunun yaptığı açıklamada her ne kadar “son hadiseler” ile neyi kast ettiği konusunda bazı soru işaretleri uyansa da, vakfın kendisinden birçok İsrailli medya unsuruna hemen herkes İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam ve zulme yorarken görüldü. Filistin davasının pek çok destekçisinin de sosyal medyada kendisine teşekkür eden mesajlar paylaştığına şahit olunuyor.

Bununla birlikte Natalie Portman da bir tür Siyonist olarak bilinmekte. Evvelki yıllarda yaptığı açıklamalarda, terör devletinin argümanıyla İsrail’in ne denli tehlikede olduğunu ve yaptıklarını hayatta kalabilmek için yaptığını söylerken görülmüştü. Ayrıca Portman’ın, Siyonist propagandası yapan filmlerde rol aldığı da herkesçe malum.

Mamafih, Natalie Portman’ın aynı zamanda mevcut İsrail hükümetine de karşı olduğu ve Netanyahu’ya şiddetle muhalefet ettiği de biliniyor. 2015’te Netanyahu yeniden seçilince, “Onun tekrar seçilmesinden dolayı çok, çok üzgünüm ve hayal kırıklığına uğramış haldeyim. Onun ırkçı yorumlarını korkunç buluyorum” açıklaması yapmıştı.

Portman ayrıca takriben 1 yıldır Amerika’n gündemini sallayan Hollywood’daki tecavüz ve taciz hadiseleri üzerine de yapılan tartışmalara da geçtiğimiz aylarda katılmıştı. Portman, kendisinin de 100 tane taciz hikâyesi olduğunu ve “cinsel terörizmi” daha 13 yaşında, hayatında ilk defa aldığı bir hayran mektubundaki “tecavüz fantezisi” ile yaşadığını beyan etmişti.