Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! Oğlundan açıklama geldi
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.25 Eylül 2018 Salı 16:16
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Menajeri Fatih Dal, Topaloğlu'nun İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulduğunu söyledi.
OĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, babasının durumunun iyi olduğunu söyledi.
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