0553 313 94 23

Ünlü türkücü hayatını kaybetti

Rize'nin önemli sanatçılarından biri olan Ahmet Çakar, trafik kazasında hayatını kaybetti. Çakar, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, Binali Yıldırım ve bakanlara türkü söylemişti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:30
Ünlü türkücü hayatını kaybetti

Gece saat 02.00’de meydana gelen olayda, Rize'nin sevilen atma türkü sanatçısı 29 yaşındaki Ahmet Çakar'a ulaşamayan yakınları Çakar'ı aramaya başladı. Çakar’ın olaydan yaklaşık 14 saat sonra Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde kendisinin kullandığı 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille dereye uçtuğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri Çakar’ı bulunduğu araçtan çıkarttı. Çakar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

 Külliyede atma türkü söylemişti
 
2016 yılında Külliye'de düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı ödül törene Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılan Çakar, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atma türkü söyleyerek beğeni toplamıştı. "Belasını bulacak FETÖ'sü, PKK'sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti. 
 
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:30
  1. Erzurum
  2. Rize
  3. Ahmet Çakar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    1. Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    2. Kullandığı traktörün altında kalan..
    3. Şifreli sözlerle uyuşturucu satışı!..
    4. Tüketici Mahkemesinden kritik su..
    5. Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi!..
    6. Sancaktepe'de başpehlivan Ali Gürbüz!
    7. Darp edilen engelli vatandaş yaşam..
    8. Tramplenden göğüs üstü atladı, 15..
    9. Anahtarını evde unutması pahalıya..
    10. Artık kan bulmak zor olmayacak! Kanı..
    11. Kansere karşı yerli üretim guava! Her..
    12. Papa Francis: İrlanda'da yaşananlar..
    13. Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan..
    14. Terör bitti, Mardin halkı keyfini..
    15. Ünlü türkücü hayatını kaybetti
    16. Süleyman Soylu: Ölümlü kaza oranı..
    17. Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şok!
    18. İran'da orman yangını: 4 kişi öldü
    19. PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de..
    20. Samsun’da tabancayla kazara kendini..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz