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Ünlü Türk akıncısına vefâ

Osmangazi Belediyesi, hakkında birçok eserler yazılan ve filmler çekilen Osmanlı’nın akıncı beylerinden Malkoç Bey’i Bulgaristan’daki türbesi başında andı.

03 Eylül 2019 Salı 14:51
Ünlü Türk akıncısına vefâ

Osmangazi Belediyesi, hakkında birçok eserler yazılan ve filmler çekilen Osmanlı’nın akıncı beylerinden Malkoç Bey’i Bulgaristan’daki türbesi başında andı.


Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un himâyesinde Osmangazi Belediyesi ve Bulgaristan İslam Birliği Tırnova Müftülüğü iş birliğindedüzenlenen anma töreni, Malkoç Bey’in Bulgaristan’daki Sevlievo bölgesinde yer alan Malkoçova köyündeki türbesi başında gerçekleştirildi. Ünlü akıncı ailesi Malkoçoğulları’nın atası olan Malkoç Bey’i anma programına Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı, belediye meclis üyeleri ile Haskova ve Kırcaali müftüleri katıldı.


Türk tarihinin en önemli savaşçılarından biri olan Malkoç Bey için ilk olarak Sevlievo Camii’nde mevlid-i şerif okundu. Bölge halkının ilgi gösterdiği programda, Malkoç Bey için Kur’an-ı Kerim tilâvet edildi. Mevlidin ardından Malkoç Bey’in türbesine geçildi. Osmangazi Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan türbe başında okunan dualar ile ünlü akıncı yâd edildi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Malkoç Bey’in Türk tarihinin en önemli savaşçılarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Hakkında birçok eserler yazılan ve filmler çekilen Malkoç Bey’in adı tüm Türk halkı tarafından bilinse de aslında bu önemli savaşçı hakkında çok az şey biliyoruz. Hakkında yapılmış filmlerden adını bildiğimiz Malkoç Bey hakkında daha çok bilgi sahibi olmalıyız. Bu önemli şahsiyetin türbesi Türk Tarih Kurumu’nun 2003 yılında başlattığı Türk kültür varlıkları envanteri çalışması sırasında tesâdüfen Bulgaristan’da bulundu. Malkoç Bey’i dualar ederek andık. Ecdadımız Balkan coğrafyasına hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşama anlayışı getirdiler. Bizler de, yaptığımız çalışmalarla bu geleneği yaşatmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:51
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