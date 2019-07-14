Ünlü tiyatrocu Parkan Özturan hayatını kaybetti
Girdiği şeker komasından dolayı hastaneye kaldırılan ünlü tiyatro oyuncusu Parkan Özturan, 59 yaşında hayatını kaybetti.14 Temmuz 2019 Pazar 17:32
Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Parkan Özturan'ın cenazesi yarın Maltepe Merkez Camisi’nden kaldırılacak.Tiyatro oyunları dışında sinema ve dizi çalışmaları ile de yakından tanınan sanatçı uzun süredir sağlık sorunları yaşayordu.
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