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Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için tören düzenlendi

Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:49
Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için tören düzenlendi

Ünlü tiyatrocu Enis Fosforoğlu için Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi. Törene ünlü tiyatrocunun ailesi ve sanat camiasından isimler katıldı. Fosforoğlu’nun oğlu ile kızı törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu.


Ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fosforoğlu için Kadıköy’deki Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi. Törene ünlü tiyatrocunun ailesi ile Süha Uygur, Hamdi Alkan, Sinan Bengier, Nedim Saban, Çiçek Dilligil, Suna Keskin gibi sanat camiasından isimler katıldı. Törene katılanlar, üzerine Türk ve Galatasaray bayrakları koyulan Fosforoğlu’nun tabutunun olduğu sahnede konuşmalarını yaptı. Fosforoğlu’nun kızı ve oğlu, konuşma yaptıkları sırada gözyaşlarına boğularak duygulu anlar yaşadı.


Gözyaşları içerisinde konuşmasını yapan Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, "Daha güzel buluşmalar olsaydı keşke. Ben bundan 18 yıl önce de böyle bir acı yaşamıştım. Annem giderken ’30 yıllık aşkım, ona iyi bak’ demişti. Bunun ağırlığını hep hissettim üstümde. Bu yüzden de bazen bana kızdı. Çok özgür ruhlu bir insandı. Hayatına müdahaleyi sevmezdi. Kendi özel tiyatrosunu kurdu. Birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu. Öğrencileri şimdi burada. Biz uzun yıllar öğrencileri ile beraber hep kocaman aile olduk. Beni büyütürken ’kızım sen başarırsın, benim kızım her şeyi yapar’ diyerek büyüttü. Şimdi ben onsuz nasıl yapacağım bilmiyorum” dedi.


Törende konuşma yapan oğlu Eren Fosforoğlu, "Çok kibar, beyefendi ve vicdan sahibi bir insandı. Bizi de öyle yetiştirmeye çalıştı. Arkadaş gibiydik biz babamla. Ben baba oldum, dedesiyle tanıştı ama kucağına alamadı babam onu. İki güzel gözün aydınlığı gitti, güzel bir ses bir nefeste gitti, yorgun kalbi bitti gitti. Ama en önemlisi benim babam gitti bizim babamız gitti” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:49
  1. sanat

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