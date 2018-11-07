THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Hikmet Karaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:00
Hikmet Karaman'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, TGRT Haber'de Sabri Ugan’ın moderatörlüğünde yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye gelir misin sorusuna ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, "Tabii ki niye gelmeyeyim. Bir kere böyle bir görev geldiği zaman takıma ve lige hakim olacağıma inanıyorum. Bu hakimiyeti daha zor şartlar altında yaşamış bir deneyim var. Ama bizim bunu dile getirmemiz olumsuz oluyor" ifadelerini kullandı.

Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe’yi düzlüğe çıkarabilecek teknik direktörler var. Yabancı olabilir ama yabancının şu aşamada etrafı yüzde yüz üst düzey Tür teknik adam tarafından donatılabilmeli. Ama gözü onun yerinde olmayacak. Fenerbahçe’ye gelecek kişi birçok şeyi bilmeli. Ligi, takımı, medyanın etkisini, tribünü... Bazı anlar vardır, antrenmanda beğenmediğin futbolcu derbinin adamıdır, bilmesi lazım. Evet yabancı bir sportif direktör geldi ama ona ışık saçacak bir Türk ekibi olmalı. Bu Türklerin de Comolli’nin yerinde gözü olmamalı ve sadece Fenerbahçe nasıl şampiyon olur düşüncesi içinde çalışacak insanlar olmalı. Fatih Terim’ın DNA’sında Galatasaraylılık var. Kadro yetersizliğine rağmen takımı şampiyon yaptı. Fenerbahçe’de Volkan dışında bu DNA yok. Ali Koç’un DNA’sında var ve Başkan olarak bunu taşıyor. Bu sezon şampiyon Anadolu’dan çıkabilir. Favorim yok. Ligi devrede ilk 6’da tamamlayacak takımlar korkmasın takımı doğru güçlendirsin. Arada onlardan bir şampiyon çıkabilir. İngiltere, Brezilya, Paraguay ve Arjantin’e gittim. Çok faydalı bir futbol kültürü eğitimi oldu. Bu gidişimde Brezilya Ligi’nin pek beğenmedim. Scolari Şenol Güneş’e selam söyledi. Dunga da yakında İstanbul’a gelecek."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:00
  1. İstanbul
  2. Hikmet Karaman
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe açıklaması
  5. teknik direktör sorunu
  6. flaş açıklama
  7. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    1. Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
    2. Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı..
    3. 'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen..
    4. Katık ayranı nedir?
    5. Ünlü teknik direktör Fenerbahçe'yi..
    6. Ölüler, 24 Haziran seçimlerinde..
    7. Akıllara durgunluk veren olay!..
    8. Seçimden sonra ilk kez!.. Trump saat..
    9. AB'den dikkat çeken İran açıklaması!
    10. Trump seçim sonrası saat verdi!
    11. Ülkemizde 300 çeşit civarında çorba..
    12. Harran Üniversitesi Rektörü kim oldu?
    13. CHP-FETÖ ilişkisi MASAK raporunda!
    14. Milyonları ilgilendiren karar! Bir..
    15. Silaha değil teleskopa heveslendirin
    16. Dolar ve euro ne kadar? 6 Kasım dolar..
    17. Galatasaray'dan dev sponsorluk..
    18. Başkentte çocuklar meclis üyeliği için..
    19. CHP Üsküdar belediye başkan adayı..
    20. Rumlar çözüm istemiyor! Türklerin..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak