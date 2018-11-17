Ünlü teknik adam Metin Türel hayatını kaybetti

Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

83 yaşındaki Türel, kaldırıldıldığı hastanede hayatını kaybetti.