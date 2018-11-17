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Ünlü teknik adam Metin Türel hayatını kaybetti

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel, kaldırıldığı hastanede, 83 yaşında hayatını kaybetti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05
Ünlü teknik adam Metin Türel hayatını kaybetti

Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

83 yaşındaki Türel, kaldırıldıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:05
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  2. Futbol
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
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  6. İstanbulspor
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