Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti

Evkur Yeni Malatyaspor’un başında 2 sezondurbaşarılı bir grafik çizen Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre’ye gitti. Yakın dostu Sefa Ertuğ da Bulut'u yalnız bırakmadı.

Abdullah Avcı'nın yanında yetişti

2 sezon önce Abdullah Avcı’nın teknik ekibinden ayrılarak E. Yeni Malatyaspor’un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut’lu E. Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor’un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.