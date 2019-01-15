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Ünlü tavuk şirketinin sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Şeker Piliç'in sahibi O.B. ve oğlu K.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 Ocak 2019 Salı 19:58
Ünlü tavuk şirketinin sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de gözaltına alınmıştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:58
  1. Balıkesir
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Bandırma

YORUM YAZ

  • turkturk8 dk önce
    COK LAF YALANSIZ. COK PARA HARAMSIZ OLMAZ. BUTUN ZENGINLERIN FETO. KOLU VAR. ZENGINLER SOZ SAHIBI AMACLARI BU SOZ SAHIBI INSANLARI ETKILIYOR AYRICA FETONU PARA KAYNAGI.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş17 dk önce
    o keserek öldürdükleri tavukların ahı tuttu onları

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