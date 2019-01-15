Ünlü tavuk şirketinin sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Şeker Piliç'in sahibi O.B. ve oğlu K.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.15 Ocak 2019 Salı 19:58
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'de gözaltına alınmıştı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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