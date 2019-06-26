Ünlü tatil merkezindeki o koyda flaş ’tahliye’ kararı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Çatalazmak Koyu’nda çevrecilerin mücadelesi sonuç verdi ve kıyıdaki yapıların tahliyesine karar verildi.

Çeşme’nin Çatalazmak Koyu’nda bir şirketin iş makineleri ile doğal yapıyı bozarak plaj yapması ve palmiye ağaçları dikerek kıyı geçişini kapatması üzerine çevreciler harekete geçmişti. Çevreciler, kıyı alanında doğal doku bozularak plaj yapılması, vatandaşların sahile ulaşımının engellenmesi gerekçesi ile Haziran ayı başında sahilde hem eylem yapmış hem de durumun önlenmesi için ilgili yerlere başvuru yapmıştı. Harekete geçen çevreciler ve çevreci Avukat Seher Gacar’ın Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne başvurarak tahliye kararı istemesi sonuç verdi.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, çevreci Avukat Gacar’ın dilekçesine 19 Haziran tarihinde yanıt vererek, "Çatalazmak mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alan, 27 Nisan 2018 tarih ve 76074 sayılı bakanlık makamı oluru ile onaylanan ’sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında’ kalmakta olup, valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca yerinde inceleme yapılmış olup, tahliye işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca izinsiz uygulamalara ilişkin olarak konu ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından değerlendirilecektir" denildi.

Tahliye kararı, çevreciler arasında sevinçle karşılandı.