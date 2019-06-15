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Ünlü tatil merkezinde panik! Çocuklar arabaların üzerine çıktı

Kuşadası’nda aç kalan domuzların merkeze inmesi büyük panik oluşturdu. Mahallede oyun oynarken domuz sürüsünü gören çocuklar, arabaların üzerine çıktı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
Ünlü tatil merkezinde panik! Çocuklar arabaların üzerine çıktı

Kuşadası’nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı.

Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi'nde dolaşan 20'ye yaban domuzunun yiyecek araması sırasında ilginç görüntüler oluştu.

Sürü halinde yiyecek arayan domuzların sokak aralarına girmesi, sokakta oynayan mahalleli çocukları korkuttu. Domuzların sürü halinde gelmesi üzerine çocuklar oyundan vazgeçerek, kendilerini korumak için çevredeki araçların üzerine çıkması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan bu görüntünün ardından domuz sürüsü bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
  1. Kuşadası
  2. domuz sürüsü şehre indi

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