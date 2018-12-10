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Ünlü tarihçi Talha Uğurluer FETÖ'den gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medyadaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ünlü tarihçi Talha Uğurluel, Erzincan'a getirilerek adliyeye sevk edildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:57
Ünlü tarihçi Talha Uğurluer FETÖ'den gözaltına alındı!

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazarTalha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Evinde gözaltına alındı

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:57
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