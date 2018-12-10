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Ünlü tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medyadaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ünlü tarihçi Talha Uğurluel, Erzincan'a getirilerek adliyeye sevk edildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:57
Ünlü tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den gözaltına alındı!

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazarTalha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Evinde gözaltına alındı

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Talha Uğurluel
  4. gözaltı
  5. tarihçi
  6. FETÖ

YORUM YAZ

  • LeventLevent38 dk önce
    Birde . Şu akpli siyasetçi fetöcüleri görelim. Hani özledik seni muhterem hocamız diyenler . Atın siz memuru ögretmeni . Tarihçisini ...Demek zihniyet aynı degişmemiş .
  • Sina SALIKSina SALIK47 dk önce
    bunlar bence işi sulandırmak için yalandan giriyor sonra ileride bak hep alakasız adamları aldılar diye suçluları da bunlarla çıkartırlar.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ59 dk önce
    BU ADAMIN HAİN VE FETOCU OLDUGU BELLİYDİ ZATEN.
  • HAKİKATHAKİKAT1 sa önce
    SUÇU NEYMİŞ?
  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş1 sa önce
    Ancak bir sorun var . Bu arkadaş Kudüs davasının arkasındasöylemleri var. Fetöcülardan böyle bir savununolmamıştır. Ya da bu Küdus konusunu takiyye örtüsü. Yada zamanında çalışmıştır belki2013 den önce ayrılmış ama kayıtlarda kalmıştır.
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    sendemi brütüs
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Bu adamda fetöcüyse ya fetö tahminizden çok tehlikeli, sinsi ve güçlü, Fetöcü değilsede tehlikeli sinsi ve güçlü. Çünkü istediğini içeri attırabiliyo. İstediğini halen dışarıda tutabiliyo. malesef. Devletimiz fetö konusunda çoooook akıllı ve uyanık olmalı.Allah Hak yolda olan Devletimizin ve Milletimizin yar ve yardımcısı olsun.
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