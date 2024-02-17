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Avrupa Ünlü sunucuya metroda hakaret
Avrupa

Ünlü sunucuya metroda hakaret

Yeniakit Publisher
2024-02-17 12:18:00 -
Ünlü sunucuya metroda hakaret

Alman ZDF televizyon kanalının Irak kökenli sunucusu Dunja Hayali, Dortmund’da ırkçı gençlerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Savcılık soruşturma açtı.

Dortmund metrosunda arkadaşıyla birlikte seyahat eden 49 yaşındaki Dunja Hayali, "17-18 yaşlarında dört kız ve bir erkek, ellerinde alkol şişeleri, yüzlerinde geniş sırıtışlarla trenden iniyorlardı. İçlerinden biri bana doğru 'Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı' dedi.

Tek yapabildiğim grubun arkasından bağırmak oldu. Metroda kimse tepki göstermedi" diyerek başına gelen durumu anlattı. Sosyal medya hesabında büyük şok yaşadığını ifade eden Hayali, "Eğer siz küçük faşistler bunu okursanız: Bu sizin için bir zafer değil" şeklinde mesaj verdi.

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Yorumlar

Bu kadına sempati duymanıza bir anlam veremedim

Alman devlet politikasına binaen İTrail'in köpekliğini yapan, Alman devlet kanalı ZDF gibi dibine kadar Türkiye, Türk, Erdoğan AK Parti, MHP ve İslam düşmanlığı yapan bir kanalın politikasına kraldan daha kralcı zihniyetine sadık, pkk terörist dostu lezbiyen sunucu bozuntusuna ÇOK İYİ yapmışlar. Almanya da yabancı kökekenli biri belli bir mevkiye gelmişse %90 Almanya'nın, İTrailin köpekliğini yapmaya gönüllü, satılmış alçak olduğu içindir. Bu alçak İTrailin Gazze'de yaptığı soykırımı görmezden gelen, İTraili haklı gören, insan müsveddesinden başka bir şey değildir. Ancak ne yaparsın Alman devletinin kanalında çalışıyor olmanın, gazeteci ve sunucu olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor alçak! Beter olsun!!

serhat

halbuki o ıraklı büyük ihtimal saldırıya uğradıklarına benzemek için hayatını düzenleyen biriydi.
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