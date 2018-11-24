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Ünlü sunucular jüri üyesi oldu

Ankara'da bir alışveriş merkezinin düzenlediği televizyon spikerliği yarışmasına jüri olarak katılan Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas, alışveriş merkezine ait televizyonda sunuculuk yapacak isimleri belirledi

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
Ünlü sunucular jüri üyesi oldu

ANKARA (AA) - Televizyon dünyasının tanınan isimleri Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas, bir alışveriş merkezine ait televizyonda görev alacak spikerleri belirlemek için jüri üyesi oldu.

Ankamall Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, 3-11 Kasım tarihleri arasında ön elemesi yapılan yarışmanın finali gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 24 isim, metinleri izleyicilerin karşısında okudu, jüri üyeleri Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas ise yarışmacıların performanslarını yorumladı.

Değerlendirmeler sonucunda 24 finalistten 12'si yarışmayı kazanan isimler olarak belirlendi.

Spikerlik yarışmasını kazanan 6 erkek ve 6 kadın yarışmacı, Ankamall Alışveriş Merkezi'nin televizyon kanalında spikerlik yapacak.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
  1. Ankamall AVM
  2. Burcu Esmersoy
  3. Mirgün Cabas
  4. Saba Tümer
  5. Spikerlik yarışması

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