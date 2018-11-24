Ünlü sunucular jüri üyesi oldu

ANKARA (AA) - Televizyon dünyasının tanınan isimleri Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas, bir alışveriş merkezine ait televizyonda görev alacak spikerleri belirlemek için jüri üyesi oldu.

Ankamall Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, 3-11 Kasım tarihleri arasında ön elemesi yapılan yarışmanın finali gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 24 isim, metinleri izleyicilerin karşısında okudu, jüri üyeleri Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas ise yarışmacıların performanslarını yorumladı.

Değerlendirmeler sonucunda 24 finalistten 12'si yarışmayı kazanan isimler olarak belirlendi.

Spikerlik yarışmasını kazanan 6 erkek ve 6 kadın yarışmacı, Ankamall Alışveriş Merkezi'nin televizyon kanalında spikerlik yapacak.