Ünlü sunucudan sert tepki! "Adamsanız o tehdit mesajlı füzeleri İsrail'e gönderin!"
El Cezire sunucusu Faysal El-Kasım, eli kanlı katil Esed ile beraber Muhaliflere saldıran İran'a tepki göstererek "İran Suriye'ye fırlattığı füzelerin üzerine ABD ve İsrail'e tehdit mesajı yazmış. Adamsanız, o füzeleri İsrail'e gönderin" dedi.01 Ekim 2018 Pazartesi 18:47
yeniakit.com.tr Özel
El Cezire'de Karşıt Yönler programının ünlü sunucusu Suriyeli Faysal El-Kasım, sosyal medya hesabından Suriye'deki muhaliflere füzeyle saldıran İran'a tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından katil Esed ile işbirliği yaparak Muhaliflere yönelik katliamlarda bulunan İran'a tepki gösteren El-Kasım "İran Suriye'deki bölgelere fırlatılan balistik füzelerin üzerine Amerika ve İsrail'e tehdit mesajı yazmış. Ama adet olduğu üzere İsrail yerine Suriye'ye göndermiş. Adamsanız, füzelerinizi İsrail'e gönderin." ifadelerinde bulundu.
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