Ünlü sunucudan sert tepki! "Adamsanız o tehdit mesajlı füzeleri İsrail'e gönderin!"

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El Cezire'de Karşıt Yönler programının ünlü sunucusu Suriyeli Faysal El-Kasım, sosyal medya hesabından Suriye'deki muhaliflere füzeyle saldıran İran'a tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından katil Esed ile işbirliği yaparak Muhaliflere yönelik katliamlarda bulunan İran'a tepki gösteren El-Kasım "İran Suriye'deki bölgelere fırlatılan balistik füzelerin üzerine Amerika ve İsrail'e tehdit mesajı yazmış. Ama adet olduğu üzere İsrail yerine Suriye'ye göndermiş. Adamsanız, füzelerinizi İsrail'e gönderin." ifadelerinde bulundu.