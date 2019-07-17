Ünlü spor giyim firması personel alımına başladı

Ağrı’da valilik bünyesinde başlatılan proje kapsamında kurulan Tekstil Kent’te uluslararası dev spor giyim markasının Türkiye’deki üretici firması, Ağustos ayında tamamlanacak olan fabrika için, personel alımına başladı.

İlk etapta 150 kişinin işe alınacağı başvurular Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü itibari ile başladı.

Başvuruların olduğu ilk günde kültür kongre merkezinde kurulan başvuru kabul noktalarına yaklaşık bin kişi iş başvurusunda bulundu. Üç gün sürecek iş başvurularında firma yetkilileri ilk etap personel alımını başvuruda bulunanlar arasından, yapılacak mülakatlarla gerçekleştirecek.

İşe alımlar ve kurulan tesis hakkında gazetecilere açıklamada bulunan firmanın insan kaynakları yetkilisi Fatoş Hüseyince:“ Biz tüm ürünlerimizi ihraç eden bir firma olarak, aslında bu bölgenin de artık işsizlik oranın azaltılması ile ilgili yeni istihdam alanlarının yaratılması ile ilgili sayın valimizle birlikte yaptığımız ortak çalışmalar doğrultusunda böyle bir yatırım kararı aldık. Burada kendilerine çok teşekkür ederiz. Verdikleri katkılardan ötürü. Bizim baskı, nakış, kesim tüm birimleri içeren 50 bin metre kare kapalı alanı olan, kreşi, yemekhanesi, spor alanları ile beraber bir tesis planlıyoruz.” dedi.

‘Böyle bir yatırımı yapıyor olmak mutlu ediyor bizi’

Ağrı’daki en önemli sorunların başında gelen işsizlik sorununun çözümü konusunda, kuracakları tesisle katkı sağlayacakları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Hüseyince: “Bu gün burada ilk etap başvurularımızı almaya başladık. Çok heyecanlıyız. Gerçek anlamda bu kadar başvuru olması, bu kadar kişiye iş sahası açmak, bu kadar kişiye hizmet veriyor olmak, böyle bir yatırımı yapıyor olmak mutlu ediyor bizi. Burada bir kişiyi bile işe alıyorsanız, aslında birden fazla kişiyi işe almış oluyorsunuz. Çünkü her bir kişinin ailesi ile birlikte kazanç elde etmesi demek. Bu gün 150 kişilik alımımız için bu kadar yoğun ilginin olması bir taraftan işsizliğin fazla olması yönü ile üzücü olurken, bir taraftan da bu işsizliğin çözümü konusunda katkı sağlamak mutluluk verici. İşe alımlarımız başvurularla birlikte mülakatlarla olacak. İlk etapta nitelikli personel alımımız olacak. Burada sadece makine elemanı değil, kreş öğretmeni, sağlık personeli, muhasebe çalışanı gibi alanlara da personel alımlarımız olacak.” Şeklinde konuştu.

Tekstil Kent bünyesinde kurulacak fabrikada çalışmak için iş başvurusunda bulunmak için gelen vatandaşlardan Muhammet Taşdemir ise projenin Ağrı’da hayata geçirilmesinde emeği geçen her kese teşekkür ederek: “Öyle büyük bir tesisin ilimize kuruluyor olması çok güzel bir şey. Oldukça iyi oldu. Burada gördüğünüz bu kadar insana istihdam sağlanacak. Bunun devamını da bekliyoruz büyüklerimizden. Ağrı’ya sahip çıkılması gerek. Hayırlısı olsun. İnşallah ihtiyacı olanlar işe alınır. İlimizde işe çok fazla ihtiyacı olan var. Gelir seviyesi oldukça düşük bir iliz.” İfadelerini kullandı.