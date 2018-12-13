Ünlü spikerin tercihi "Kaşıkçı cinayeti" oldu

NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Anadolu Ajansı (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğraflarının yer aldığı AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.

Bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Filistin, Rusya, Almanya, İspanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 700 binin üzerindeki kare arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, 50 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler, sporcular, sanatçılar ve vatandaşların oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 15 ve spor kategorisinde 17 kare fotoğraf bulunuyor.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan NTV Haber Spikeri Seda Öğretir oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Öğretir'in tercihi, "haber" kategorisinde foto muhabiri Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", "yaşam" kategorisinde muhabir İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde foto muhabiri Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflar oldu.

- "Çok çarpıcı bir kare benim için"

Fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Öğretir, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, Gazze sınırı ile ilgili çok çarpıcı fotoğrafların yer aldığını, özellikle içinde çocuk unsurunun olduğu fotoğrafların insanı etkilediğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı cinayetini çok simgesel anlattığı için "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafı tercih ettiğini belirten Öğretir, "Bu fotoğraf AA'dan ilk düştüğü anda hepimiz haber merkezinde bilgisayarın başına toplandık ve baktık. Stüdyoda hangi ekrana, nasıl verelim bu fotoğrafı diye düşündük ve uzun süre kullandık. Çok çarpıcı bir kare benim için. Hala da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili haberleri sürdürmeye devam ederken bu fotoğrafı kullanıyoruz stüdyoda." dedi.

"Yaşam" kategorisinde de çok sıra dışı fotoğrafların yer aldığını dile getiren Öğretir, "Bolu'daki yangın haberini çok iyi hatırlıyorum. Hepimizi çok derinden etkilemişti. Yaşlı bir adam ve yavru bir kedinin yer aldığı fotoğraf karesi, etraftan bağımsız çok çarpıcı. Hikayeyi ve Ali Meşe'nin kedisine olan sevgisini bilince elim oylamada doğrudan bu fotoğrafa gitti. İşin güzel tarafı Ali Meşe evinde mutlu, bu yavru kedinin dışında başka kedileri de var. Güzel güzel yaşıyorlar. Bu nedenle bu fotoğraf çok etkiledi beni." diye konuştu.

Seda Öğretir, "spor" kategorisinde bazı kareleri ilk defa gördüğünü, bazılarını ise anımsadığını ifade ederek, "Buradaki tercihimi kadınlar olduğu için 'Karatenin sultanları' fotoğrafından yana kullandım. Futbol ile ilgili kareler de güzeldi ama kadın sporcularla ilgili başarı haberleri geldiği zaman gurur duyuyoruz. Ama doğrudan bu sporcuların kadın oluşu beni etkiledi. Kadınlar ve dövüş sporu yapıyorlar. Bu daha güzel, çok da etkileyici bir kare olmuş. Rabia Küsmüş ve Dilara Eltemur, bizi çok iyi temsil etmişti. O nedenle bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu.