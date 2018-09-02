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Spiker Chelsea Ambriz, meslektaşı Erica Bivens'ı dövmekle suçlandı

ABD'li ünlü hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz, haber spikeri Erica Bivens'ı dövmekle suçlandı. Mahkemenin Ambriz'i suçlu bulması durumunda 1 yıla kadar hapis ve 500 dolar para cezası verebileceği ifade edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 16:14
Spiker Chelsea Ambriz, meslektaşı Erica Bivens'ı dövmekle suçlandı

Charleston Gazette-Mail'in haberine göre, ABD'nin West Virginia bölgesinde yayın yapan WSAZ televizyon kanalında çalışan hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz, aynı televizyonda haber spikerliğini yapan Erica Bivens'ı döverek kafasını kırdı.

Bivens'ın polise sunduğu şikayet dilekçesinde, kavga sonucu kafatasında çatlak, kulak zarında da yırtılma oluştuğu belirtildi.

Dilekçede kavganın nedeni belirtilmese de FTVLive portalı, polis verilerine dayandırdığı haberinde, kavganın nedeninin kıskançlık olduğunu aktardı.

Bivens'ın ifadesini alan polisin verdiği bilgiye göre; haber sunucusu, eşiyle gittiği bir barda meslektaşıyla karşılaştı. Mekânda, arasının çok da iyi olmadığı eşiyle oturan Bivens'in bir anda gerildiği ve Ambriz'i eşiyle flört etmekle suçladığı ifade edildi.

İki kadın arasında kavga başladığı belirtilen haberde, 26 yaşındaki Ambriz'in kıskanç meslektaşını dövdüğü kaydedildi.

Mahkemenin Ambriz'i suçlu bulması durumunda 1 yıla kadar hapis ve 500 dolar para cezası verebileceği belirtilirken, WSAZ televizyonu olay hakkında açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:14
  1. Chelsea Ambriz
  2. Erica Bivens

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