Özcan Yeniçeri trafik kazası geçirdi! Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumu nasıl?

MHP Kayseri eski milletvekili ve İYİ Parti kurucu isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri Ankara'da trafik kazası geçirdi. Peki Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumu nasıl?

Özven Yeniçeri'nin karıştığı trafik kazası, Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde üzerinde yaşandı. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden MHP eski Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özcan Yeniçeri ardından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski MHP ve İYİ Parti'li Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti kurucu üyeleri arasında bulunan Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında yer alan Yusuf Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi.

Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı. Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıklamıştı.

ÖZCAN YENİÇERİ KİMDİR?

Özcan Yeniçeri 1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 1991 senesinde de Erciyes Üniversitesi'nde "Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşmanın Önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü" isimli teziyle doktorasını yaptı. 2004 yılında da profesörlüğe yükseldi. Bunun yanında Niğde Üniversitesi'nde de çeşitli aralıklarla kamu yönetimi bölüm başkanlığı, meslek yüksek okulu müdürlüğü ile sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğünde görev aldı. Daha sonra Kazakistan'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. 2004 senesinde de Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (AYSAM) vazifesini yürüttü. 2003 yılında da Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları Ödülü'ne layık görüldü. Bunun yanında Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün, Siyaset Ekseni ve Yeniçağ gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Eserleri

Yeniden Türkleşmek, Örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Milli Bilinç Nasıl Kırılır?, Türkiye'ye Yönelik Psikolojik Operasyonlar, Yozlaşmaya ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Ölüler Nefes Almaz, Dokunanlar / Yürek Sızlatan Yazılar, Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi