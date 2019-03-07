0553 313 94 23

Ünlü şefler yerel tohumdan ekmek yaptı

Dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışmalarından "Basque Dünya Aşçılık Ödülleri"nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından "sorgül" ile elde edilen undan ekmek yaptı- Brezilyalı Şef David Hertz:- "Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen buraya gelerek tarıma, toprağa ve tohuma dikkat çekmek istedik"- Şef Ebru Baybara Demir:- "İki şef buluşarak, dünya gastronomisinin gündemine, 'tarım burada başladı, gastronomi burada başladı ve yerel tohumlarımız, genetik mirasımız gıdanın sürdürülebilirliği için insanları bu işin içine katarak bu işi sürdürmemiz gerekiyor' mesajını vermek istiyoruz"

07 Mart 2019 Perşembe 13:44
Ünlü şefler yerel tohumdan ekmek yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışmalarından "Basque Dünya Aşçılık Ödülleri"nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından "sorgül" ile elde edilen undan ekmek yaptı.

"Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Şanlıurfa'ya gelen şefler Demir ve Hertz, ilk olarak Harran ilçesindeki tarihi Harran Ulu Cami harabelerini gezdi.

Daha sonra konik kubbeli evlerin bahçesinde yöresel kıyafetli kadınlarla bir araya gelen Demir ve Hertz, Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından "sorgül"den elde edilen unla, tarihte bilinen ilk ekmek formu olan yufka ekmeği açtı.

Brezilyalı Hertz, Demir'den yardım alarak açtığı ekmeği daha sonra saç üzerinde pişirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin sonunda, Demir ve Hertz pişirdikleri ekmeğin tadına baktı.

Şef David Hertz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın 6 farklı ülkesinde Sosyal Gastronomi Hareketi kapsamında projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Yerel tohum kaynaklarının daha önce hiç olmadığı kadar önem kazandığını belirten Hertz, "Geçmişten beri insanlar tarım, toprak ve gıda ile ilişki içerisinde. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Harran'a gelerek tarıma, toprağa ve tohuma dikkat çekmek istedik. Gıdaya erişim konusunda sosyal gastronomi önemli bir konu. Tarım ve gıda için geleceği düşünmek, etkileşim içerisinde olmak zorundayız." dedi.

- "Avrupa'ya tohum, bereketli topraklardan gitti"

Demir'in sürdürülebilir gıda ve yaşam için hayata geçirdiği projelerin, kendisinin de dünyanın farklı ülkelerinde uyguladığı projelere örnek olduğunu ifade eden Hertz, ilk kez Harran'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ebru Baybara Demir de İstanbul'da düzenlenecek "Global Gastro Ekonomi Zirvesi"nden önce gerçekleştirdikleri bu etkinliğin, gastronomik değerler açısından Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Tarihte tarımın ilk kez Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa'da başladığının ortaya çıktığını anlatan Demir, "12 bin yıl önce tarım burada başladı ve bizim 8 bin yıl önce oluşmuş genetik mirasımız, bir tohum kültürümüz var. Avrupa'ya tohum, bu bereketli topraklardan, 4 bin yıl sonra gitmiş. Gıdanın sürdürebilirliği için farklı ülkelerden iki şef buluşarak, dünya gastronomisinin gündemine, 'tarım burada başladı, gastronomi burada başladı ve yerel tohumlarımız, genetik mirasımız gıdanın sürdürülebilirliği için insanları bu işin içine katarak bu işi sürdürmemiz gerekiyor' mesajını vermek istiyoruz. " diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:44
  1. Ekmek
  2. Harran
  3. Şanlıurfa
  4. Tarım
  5. tohum
  6. Ünlü şefler yerel tohum için ekmek açtı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
    1. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    2. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    3. Papağanları ilaçla bayıltıp özel..
    4. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    5. (Özel) Bitki özlerinden kimyasal madde..
    6. Kilis'te terör operasyonu
    7. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    8. Şanlıurfa'da husumetli aileler..
    9. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    10. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    11. Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde..
    12. FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi..
    13. Vali Yazıcı’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    14. Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu..
    15. AK Parti’li Gülaçar’dan uzun mesai
    16. ’Göbeklitepe’de kadının ışığı’..
    17. AVICENNA, Eczacı ve eczacı..
    18. Erzurum Ticaret Borsası
    19. 5. Enginar Festivali hazırlıkları..
    20. Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti