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Ünlü Şef Hazar Amani: "Turizm deniz ve kumdan ibaret değildir"

Dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, turizmin aynı zamanda gastronomi turizmi olduğunu söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
Ünlü Şef Hazar Amani: "Turizm deniz ve kumdan ibaret değildir"

Dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, turizmin aynı zamanda gastronomi turizmi olduğunu söyledi.


Tv ekranlarında yemek yarışmasında jüri üyeliği de yapan dünyaca ünlü şef Hazar Amani Karacabey’e hayran kaldı.


Türkiye’deki lezzet duraklarını ziyarete çıkan ünlü şef Hazar Amani’nin Karacabey’deki durağı soğan pazarı yanında bulunan Tavacı Refik oldu. Bugüne kadar birçok gurmenin ziyaret ederek lezzetli mutfağına tam not alan, çok sayıda yemek ve turizm dergilerine konu olan Tavacı Refik’in damaklarda unutulmaz tat bırakan ürünlerine ünlü şef Hazar Amani’de hayran kaldı.


Tavacı Refik isimli restoranttın işletme sahibi Refik Berber’in misafiri olan Hazar Amani, bölgede marka haline gelen restorantın yemeklerinin tadına baktı.


Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Şef Amani , "Geçen yıl Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla üçüncüsü düzenlenen turizm şurasında ’Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığı, turizmin aynı zamanda bir gastronomi turizmi olduğu, dini turizm olduğu, tarihsel bir turizm olduğu ve bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerektiği’ söylendi. Bu sene güneyde de bir kaç turizmciyle görüştüm. Bu sene gerçekten turistlerin akın ettiği eski günlerdeki gibi popüler bir ülke haline geldik. Yapmaya çalıştığım herkesin yolunun üstünde olmayan kıyıda köşede kalmış lezzet noktalarını halkımızla buluşturmak. Arkamızdan da onlar gelsin. Onlarda bizim tattıklarımızı tatsın. Bu güne kadar boş yere gitmedik. Hep önerilerle bir yerlere gittik. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Ama burada yediğim saç tava bugüne kadar yediğim en lezzetli, en güzel tavaydı.


Karacabey hem mutfağıyla hem de tabiatıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Herkesin bu ilçeye gelmesini doğal güzellerini görmesini ve bu lezzet duraklarına uğramasını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.


Dünyaca ünlü şef Hazar Amani’nin Karacabey’e gelerek işletmesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren işletme sahibi Refik Berber, mutfağında pişirdiği lezzetli ürünler hakkında bilgiler verdi. Ovada bol miktarda yetişen tarım ürünlerinin mutfağında lezzetiyle buluşturarak müşteriye taze ve kaliteli yemek çeşitlerini sunduğunu söyledi. Ayrıca ilçenin turizminden bahsederek herkesin mutlaka gelip Karacabey’i görmelerini tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
  1. doğa

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