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Işın Karaca'dan Erdoğan'a mektup: Yalvararak...

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Instagram üzerinden mektup yazdı. Işın Karaca, "Çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:51
Işın Karaca'dan Erdoğan'a mektup: Yalvararak...

Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın dün, köye 3 km. uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulundu. Oysa bu alan daha önce didik didik aranmıştı. 

YÜREĞİMİZ YANMIŞTI

Ankara Polatlı'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta oynarken kaybolmuştu. Komşu Uğur Koçyiğit tutuklanmıştı. Küçük kızın cesedi geçen cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu. Eylül boğularak öldürülmüştü.

Önce Eylül’ü, sonra Leyla’yı katleden vicdansızlar, insanlara isyan ettirdi. 

Şarkıcı Işın Karaca da bu haberlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Instagram üzerinden mektup yazdı.

Işın Karaca, "Çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum" dedi.

Işın Karaca, Instagram üzerinden yayınladığı mektupta şu iadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan ve çok değerli Hanımefendi Sayın @emineerdogan Hepimizi derinden yaralayan ve önüne geçemediğimiz çocuk istismar vakaları için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı yalvararak rica ediyorum...

Sapkınlık ve istismar sadece bizim ülkemizde tabii ki yok, dünyanın her köşesinde yaşanıyor, ancak son günlerde tüm Türkiye arka arkaya yaşanan çocuk ölümlerinden ötürü bitmiş durumda.

Vicdanı ve merhameti olan herkes muhtemelen benimle aynı fikirdedir.

Yüreğimiz, her gün yenisi gelen çocuk ölüm haberleri ile kanıyor.

Lütfen yasalarımızı çocuk istismarına karşı güçlendirelim.

Geleceğimiz çocuklarımız.

Çaresizce, bu üzücü olayları izlerken,

insanlığımdan utanır oldum.

Bu konular ile alakalı yapılacak tüm çalışmalarınızda, sonuna kadar, bir sanatçı, bir anne, ve güzel ülkemizin bir vatandaşı olarak, yanınızda bulunmak isterim.

Biz Türkiye'yiz

Biz kocaman bir aileyiz, ve bunların üstesinden gelmesini de biliriz... Saygılarımla

Işın Karaca"

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:51
  1. Ankara
  2. Işın karaca
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Emine Erdoğan
  5. minik Leyla
  6. minik eylül

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