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Ebru Yaşar’dan 24 Haziran açıklaması: Artık geleceğe…

Şarkıcı Ebru Yaşar 24 Haziran sonuçlarına ilişkin, “Artık geleceğe çok daha güvenle bakıyorum. Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla, nasıl düşünüyorsa o doğrultuda oyunu kullandı.” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:27
Ebru Yaşar’dan 24 Haziran açıklaması: Artık geleceğe…

24 Haziran seçimlerinden önce Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıklayan şarkıcı Ebru Yaşar, seçimler sonuçlandıktan sonra, “Artık geleceğe çok daha güvenle bakıyorum. Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla, nasıl düşünüyorsa o doğrultuda oyunu kullandı.” dedi.

Günaydın’a konuşan Yaşar şu ifadeleri kullandı:

“Artık geleceğe çok daha güvenle bakıyorum. Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla, nasıl düşünüyorsa o doğrultuda oyunu kullandı. Bu rakam, öncelikle halkımızın demokrasiye olan bağlılığını gösteriyor. Halkımız kendi geleceğini, kim tarafından yönetilmek istediğini olabilecek en açık şekilde anlattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin 'Seçim sonucunu kabul ediyorum' açıklaması da güvenimi pekiştirdi. Şimdi sosyal medyada çılgın komplo teorileri üretmenin, demokratik bir ortamda görüşünü açıklayanlara saldırmanın zamanı değil. Şimdi artık el ele vermenin, çocuklarımız için çok daha iyi bir ülke inşa etmenin zamanı. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ülkemizi sevdiğimiz bir gerçek. O yüzden diyorum ki; gelin birlik olalım.”

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:27
  1. Ebru Yaşar

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