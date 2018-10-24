Ünlü şarkıcı, uçağın kanadında klip çekiyordu... Feci ölüm!

Kanada'da genelde uçakta çektiği kliplerle bilinen şarkıcı Jon James McMurray, Cessna tipi uçağın kanadına çıktı. Klip çekimi için kanatta şarkı söyleyen McMurray uçağın türbülansa girmesiyle dengesini kaybetti. Bir süre kanada tutunan McMurray'nin eli kayınca metrelerce yükseklikten düştü. Paraşütünü açamayan McMurray olay yerinde yaşamını yitirdi.

McMurray, British Colombia bölgesinde bir video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada Cessna tipi bir uçağa binmeye karar veren McMurray, uçağın kanadına çıkarak burada video çekmek istedi.

Dengesini yitirince uçaktan düştü

Uzun saatler boyunca çekim için çalışan ve arkadaşlarını da ikna eden 34 yaşındaki şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte havalandı. Gökyüzünde kanada çıkan McMurray, burada klip çekimine devam etti.

Fakat Rus yapımı Cessna’nın türbülansa girmesi ve pilotun da kontrolü sağlayamaması sonucunda kanatta dengesini yitiren McMurray tökezledi ve düştü. Önce kanada tutunmayı başaran McMurray, daha fazla kendine hakim olamayınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Sözcü'nün haberine göre, McMurray’nin heyecanla paraşütünü açamadığını açıklayan arkadaşları, genç şarkıcının yere çakıldığını ve olay yerinde öldüğünü açıkladı. Kanada basını yaşanan gelişmeye geniş yer verirken, McMurray’nin müzik kariyerinden önce kayak sporuna merak olduğu ve sakatlandıktan sonra müziğe ağırlık verdiğini yazdı.